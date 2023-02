Top 7 des stars de Nollywood devenues désormais citoyennes américaines

Plusieurs stars de Nollywood ont déménagé dans des pays étrangers et sont finalement devenus citoyens de ces pays par naturalisation. Voici donc 7 stars de l’industrie cinématographique nigériane qui ont pu décrocher la nationalité américaine.

Un citoyen naturalisé d’un pays particulier est une personne qui est légalement devenue citoyenne de ce pays, bien qu’elle n’y soit pas née. La naturalisation peut être faite automatiquement par une loi, c’est-à-dire sans aucun effort de la part de l’individu, ou elle peut impliquer une demande ou une motion et l’approbation des autorités judiciaires. Découvrez alors 7 stars nigérianes qui sont devenues citoyennes américaines par naturalisation.

1- Osinachi Dikeh, acteur comédien

Osinachi Dikeh

Il y a quelques années, l’actrice Uche Jumbo a annoncé qu’elle était devenue citoyenne américaine. Récemment, c’est le comédien et acteur Osinachi Dikeh, populairement connu sous le nom de « Apama » qui a également annoncé sa double nationalité. Il a même précisé dans un message sur sa page Facebook, qu’il ne compte pas retourner au Nigéria à cause de la crise socio-économique qui secoue le pays ces derniers jours.

Il invite ses abonnés à se joindre à lui pour remercier Dieu d’avoir obtenu son passeport bleu, ce qui, selon lui, n’était pas facile à obtenir.

Exhibant son passeport américain qu’il tenait côte à côte avec son passeport nigérian, l’homme drôle a déclaré: «Alors, frères, aidez-moi à remercier Dieu. Cela n’a pas été facile.

2- Regina Asakia-Williams

Regina Asakia-Williams

L’infirmière basée aux Etats-Unis est née le 16 décembre 1967 à Lagos. Sa carrière d’actrice a réellement démarré en 1993 lorsqu’elle a joué la chercheuse d’or Tokunbo Johnson dans le feuilleton nigérian « Fortunes » (plus tard Mega Fortunes) sur NTA Network. Un rôle qui lui a valu des éloges et des rôles dans des films de Nollywood.

Diplômée de l’Université de Lagos avec un diplôme en biologie, elle est ensuite devenue infirmière autorisée, après avoir obtenu son diplôme d’infirmière praticienne au Wagner College aux États-Unis.

L’ex-reine de beauté, mariée à l’Américain Rudolph ‘Rudy’ Williams, s’est rendue sur Facebook en juillet 2017 pour annoncer qu’elle était devenue titulaire d’une carte verte après avoir été retardée pendant de nombreuses années.

« Et donc aujourd’hui, je l’ai officialisé. J’ai prêté serment et je suis devenue citoyenne des États-Unis d’Amérique. Autonomisée et armée pour la pleine poursuite de la vie, de la liberté et du bonheur », avait-elle écrit sur Facebook.

3- Laïde Bakare

Laïde Bakare

2017 a été une année remarquable pour Laide Bakare qui a exprimé son enthousiasme à l’idée de devenir citoyen américain. En octobre, elle est devenue citoyenne américaine; des années après son divorce à polémique avec son mari basé aux États-Unis, Olumide Okufulure.

Laïde, qui a déménagé à New York peu de temps après la naissance de son fils, a pris une pause bien méritée dans sa quête pour remplir toutes les conditions requises pour devenir citoyenne. Sa demande a reçu une réponse favorable lorsque l’USCIS lui a conféré l’honneur de citoyen quelques jours avant son 36è anniversaire.

Sur une photo partagée sur ses pages de médias sociaux, l’actrice a affiché son nouveau certificat de citoyenneté et ses récompenses pour montrer qu’elle était bien devenue citoyenne américaine.

4- Or Yomi

Or Yomi

En novembre 2018, peu de temps après avoir publié une vidéo virale annonçant qu’il avait obtenu l’approbation de sa citoyenneté américaine, l’acteur a reçu de nombreux messages de félicitations de la part de ses fans et de ses relations.

Sur son Instagram, il a partagé une vidéo de lui serrant la main de certaines personnes dans un palais de justice. Cela semblait être un moment inoubliable pour lui. « Moment très significatif et enrichissant. Que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique », avait-t-il écrit en légende.

L’acteur a révélé plus tard à Saturday Beats que cet exploit était l’un des moments les plus mémorables de sa vie. « Mes meilleurs moments en tant qu’acteur c’est cet instant même car je viens de recevoir ma nationalité américaine. Les messages d’amour et de félicitations que j’ai reçus sont amouvants. C’est très agréable d’être un citoyen américain parce que je suis maintenant un citoyen du monde », a-t-il écrit.

5- Bigvai Jokotoye

Bigvai Jokotoye

L’acteur Bigvai Jokotoye a été submergé de joie après être devenu citoyen des États-Unis d’Amérique. Le producteur-acteur basé en Amérique a officiellement obtenu la bonne nouvelle le 2 juin 2021.

L’acteur s’est rendu sur ses comptes de médias sociaux pour partager la nouvelle à ses fans et à ses abonnés, en affichant son certificat de nationalité. Il a également prié pour ceux qui étaient vraiment heureux pour lui. « Je suis l’homme le plus heureux en ce moment, je ne sais pas quoi dire. Enfin, je suis un citoyen américain. Ils ont apporté mon certificat. Si vous êtes heureux pour moi, Dieu le fera pour vous. Enfin, un citoyen américain », avait-il écrit.

6- Prince Eké

Prince Eké

C’est le 24 octobre 2022 dernier que le prince Eke a révélé qu’il attendait depuis des années sa naturalisation à la citoyenneté américaine. C’est désormais fait. Très ravi de cet exploit, il s’est rendu sur sa page Instagram pour exprimer sa gratitude à Dieu dans une vidéo devenue virale sur la toile. « Aujourd’hui, je suis vraiment devenu un Américain. Je donne à Dieu toute la gloire parce que ce n’est ni par ma force ni par ma puissance. C’est toute Sa Grâce » !, a-t-il écrit.

« Beaucoup ont commencé ce voyage avant moi, mais leurs cas sont encore indécis. Certains se sont noyés dans la mer Méditerranée tandis que d’autres sont morts dans les déserts dans le but de fuir un gouvernement méchant. Un gouvernement qui a militarisé la pauvreté. L’insécurité et la faim sont à l’ordre du jour. Remerciez Dieu pour sa grâce sur moi. J’AI MON PVC.

7- Uche Jombo

Uche Jombo

C’est décembre 2022 passé que l’actrice Uche Jombo est devenue officellement citoyenne américaine. Mère d’un enfant, elle a célébré son 43e anniversaire le mercredi 28 décembre et a montré son passeport bleu dans une vidéo partagée par son amie, Ini Edo, qui la félicitait pour son anniversaire de naissance.