Top 3 des pasteurs les plus riches du monde avec un africain en tête

Le monde des pasteurs a toujours été l’objet d’une fascination mêlée de curiosité. Parmi eux, certains se distinguent non seulement par leur enseignement spirituel, mais aussi par leur immense richesse. Dans ce classement des pasteurs les plus riches du monde, un trio se démarque, avec un leader africain occupant la première place. Découvrez ces figures religieuses qui ont amassé des fortunes substantielles grâce à leur ministère et à d’autres activités lucratives.

1- David Oyedepo, l’évêque milliardaire du Nigeria

En tête de ce classement, l’évêque nigérian est considéré comme l’un des principaux fondateurs du mouvement charismatique chrétien nigérian. Oyedepo exerce son influence sur des églises dans 45 pays africains, ainsi qu’en Dubaï, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a suivi les traces de son mentor, Adeboye, et a poussé la formule de l’expansion de l’église à un niveau supérieur.

En plus de son succès ecclésiastique, Oyedepo s’est engagé dans des actions humanitaires en aidant au développement d’hôpitaux, d’écoles et de maternités sur le continent africain. Son ministère a également établi des branches pour l’aide humanitaire et l’éducation, démontrant ainsi son engagement envers le bien-être des populations défavorisées. Il est à noter que les fils d’Oyedepo suivent ses traces en dirigeant les divisions de la Chapelle des Gagnants à Londres et en Afrique du Sud.

Chris Oyakhilome, le conférencier télévisé

En deuxième place de cette liste se trouve Chris Oyakhilome, avec une valeur nette estimée à 50 millions de dollars en 2018. Également originaire du Nigeria, il est connu sous le nom de « Pastor Chris » et est à la tête de Believers’ Loveworld Incorporated.

Outre son rôle de pasteur, Oyakhilome est une personnalité télévisée populaire avec trois chaînes distinctes qui attirent jusqu’à 2,5 millions de téléspectateurs lors de ses événements nocturnes. Cependant, en raison de ses revendications de guérison par la foi, notamment en ce qui concerne le VIH/SIDA, il a fait face à des réactions et à des critiques, notamment de la part de la Treatment Action Campaign en Afrique du Sud.

En dépit de ces controverses, Pastor Chris continue d’exceller dans son ministère et de consolider sa bourse, à la fois au Canada et aux États-Unis, ce qui témoigne de l’ampleur de sa popularité et de son influence.

Benny Hinn, le télévangéliste controversé

En troisième position, nous retrouvons Benny Hinn, dont la valeur nette était estimée à 42 millions de dollars en 2018. Ce télévangéliste américain est peut-être le plus ouvertement controversé de tous.

Avec sa prédication de « guérison par la foi », Hinn a été la cible d’une enquête du Sénat américain pour manipulation fiscale et son ministère a été signalé par Ministry Watch. Malgré ces problèmes financiers, il conserve une base solide de fidèles au Canada et aux États-Unis.

Les adeptes de Hinn croient en ses enseignements, affirmant que la prière peut guérir toutes les maladies. Parmi ses nombreux biens de luxe, on retrouve notamment un jet privé de type Gulfstream G4.

Bien que ces pasteurs aient accumulé une grande richesse, il convient de noter que cette liste se concentre uniquement sur leurs succès financiers. Le véritable impact de leurs ministères sur les personnes qu’ils servent et sur la société dans son ensemble peut être sujet à débat.

