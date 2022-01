Top 10 des pays les plus riches d’Afrique, aucun pays francophone sur la liste

L’Afrique est continent qui semble être la proie de de toutes les puissances du monde à cause de ses richesse naturelles. Cependant, malgré sa richesse le continent semble ne pas véritablement bouger avec la plupart des pays, très pauvres. Certains ont toutefois tiré leur épingle du jeu et se hissent assez en avant économiquement.

Voici le top 10 des pays les plus riches d’Afrique.

1- Nigeria : Le Nigéria dispose du PIB le plus impressionnant du contient Africain: 463 milliards de dollars! Avec une population de plus de 200 millions d’habitants, le Nigeria conserve sa place de première puissance économique d’Afrique en 2021.

2- Afrique du Sud : L’Afrique du Sud encaisse une recette annuelle d’un total de 346 milliards de dollars. Ce qui fait de ce pays la deuxième puissance du continent Africain.

3- Egypte : L’Egypte est la première puissance du Maghreb,avec un PIB de 263 milliards de dollars pour une population de plus de 97 millions d’habitants.

4- Algerie : Le PIB de l’Algérie avoisine les 263 milliards de dollars, avec une population de plus de 41 millions d’habitants.

5- Maroc : Avec un PIB de 119 milliards de dollars, le Royaume du Maroc prend la 5ème place des pays les plus riches d’Afrique en 2021. Population: +35 millions d’habitants.

6- Angola : PIB de l’Angola: 91 milliards de dollars. Population: 29 millions d’habitants.

7- Éthiopie : L’Empire d’Abyssinie génère plus de 89 milliards de dollars chaque année, ce qui en fait l’un des pays noirs les plus riches du monde, avec une population de 105 millions d’habitants.

8- Kenya : Le PIB du Kenya s’élève à 89 milliards de dollars, pour une population de plus de 49 millions d’habitants.

9- Ghana : L’Empire Ashanti a su tirer son épingle du jeu en se hissant dans le top 10 des pays africains les plus riches du monde, avec plus de 89 milliards de dollars générés chaque année, et une population de seulement 28 millions d’habitants.

10- Tanzanie : PIB annuel de la Tanzanie: 89 milliards de dollars. Population: 57 millions d’habitants.

Sources: MSN, AfriK Mag, Banque mondiale