Top 10 des pays africains les plus endettés auprès du FMI en mars 2026

En mars 2026, le Fonds monétaire international (FMI) publiait un état des encours de crédits permettant d’établir le classement des pays africains les plus endettés auprès de l’institution : l’Égypte occupe la première place avec 7 554 108 357 DTS, selon les chiffres arrêtés au 20 mars 2026, suivie par plusieurs économies du continent affichant des encours majeurs.

Le classement repose sur les montants des créances en DTS (droits de tirage spéciaux) que le FMI tient à jour pour chacun de ses membres. Ces encours varient en fonction des nouveaux décaissements, des rééchelonnements éventuels et surtout des remboursements réguliers effectués par les pays bénéficiaires, qui peuvent réduire sensiblement le solde dû entre deux rapports successifs.

Les données publiées le 20 mars 2026 confirment des tendances récentes observées depuis le début de l’année : l’Égypte reste l’emprunteur africain le plus exposé auprès du FMI, avec des décaissements notables enregistrés début 2026 — notamment 2 milliards d’euros et 2,3 milliards de dollars mobilisés dans le cadre de la quatrième revue de son programme élargi. La Côte d’Ivoire figure au deuxième rang avec 3 625 118 776 DTS, un montant accompagné par des signaux de consolidation budgétaire que le FMI a relevés dans ses analyses. Le Ghana, classé quatrième, a vu son encours diminuer légèrement après un remboursement de 6 642 000 DTS entre la fin février et le 20 mars 2026.

Top 10 des pays africains les plus endettés auprès du FMI (encours en DTS au 20/03/2026)

1. Égypte — 7 554 108 357 DTS.

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2. Côte d’Ivoire — 3 625 118 776 DTS.

3. Kenya — 2 939 459 067 DTS.

4. Ghana — 2 836 139 000 DTS.

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5. Angola — 2 437 716 676 DTS.

6. République démocratique du Congo (RDC) — 2 223 200 002 DTS.

7. Éthiopie — 1 764 502 000 DTS.

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8. Tanzanie — 1 335 730 000 DTS.

9. Zambie — 1 271 660 000 DTS.

10. Cameroun — 1 180 590 000 DTS.

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