Top 10 des meilleures universités d’Afrique de l’Ouest en 2026

Les établissements universitaires d’Afrique attirent de plus en plus l’attention à l’international, quittant progressivement la périphérie du monde académique pour s’affirmer comme des acteurs de la recherche et de l’innovation. Sur le continent, leurs travaux alimentent aujourd’hui les débats en sciences, santé et développement.

Parmi eux, l’Université de Cape Coast se distingue comme la première du Ghana et de l’Afrique de l’Ouest, et figure parmi les cinq meilleures universités d’Afrique, en particulier pour l’impact de ses recherches.

Ces classements sont issus du Times Higher Education World University Rankings 2026, qui a évalué 2 191 établissements dans 115 pays et territoires. À l’échelle mondiale, l’Université d’Oxford conserve la première place pour la dixième année consécutive.

Classement des 10 meilleures universités d’Afrique de l’Ouest (Times Higher Education 2026)

1. Université de Cape Coast (Ghana). Position : 801–1000. Score global : 35,5–38,9. Indicateurs : enseignement 18,2 ; environnement de recherche 22,1 ; qualité de la recherche 63,3 ; revenus du secteur 33,3 ; perspectives internationales 44,9. L’établissement est la première université du Ghana et de la sous-région. Implantée à moins de 500 mètres de l’océan Atlantique, UCC est organisée en cinq facultés : sciences de la santé et disciplines connexes ; enseignement à distance ; sciences humaines et juridiques ; agriculture et sciences naturelles ; sciences de l’éducation.

2. Université d’Ibadan (Nigeria). Position : 801–1000. Score global : 35,5–38,9. Indicateurs : enseignement 29,6 ; environnement de recherche 15,6 ; qualité de la recherche 63,5 ; revenus du secteur 22,1 ; perspectives internationales 43,8. Fondée en 1932, c’est la plus ancienne université du Nigéria, initialement affiliée à l’Université de Londres et devenue autonome en 1962. Ses formations sont réparties sur 16 facultés, et son école doctorale est la plus importante d’Afrique, avec un effectif équilibré entre étudiants de premier cycle et de cycles supérieurs.

3. Université de Lagos (Nigeria). Position : 801–1000. Score global : 35,5–38,9. Indicateurs : enseignement 18,4 ; environnement de recherche 20,1 ; qualité de la recherche 66,7 ; revenus du secteur 32,6 ; perspectives internationales 45,6. Fondée en 1962, UNILAG comprend 12 facultés couvrant notamment les arts, l’éducation, l’ingénierie, le droit, la pharmacie, les sciences sociales et les sciences. L’université accueille également une douzaine d’instituts et centres, dont une faculté de médecine, un institut d’études maritimes, une école de commerce et une école internationale.

4. Université Bayero de Kano (Nigeria). Position : 1001–1200. Score global : 32,1–35,4. Indicateurs : enseignement 22,5 ; environnement de recherche 11,0 ; qualité de la recherche 60,7 ; revenus du secteur 18,0 ; perspectives internationales 49,6. L’université est structurée autour de deux grands pôles — sciences de la santé et sciences naturelles et pharmaceutiques — qui comprennent au total 11 facultés, parmi lesquelles les arts et études islamiques, l’ingénierie, le droit, les sciences de gestion et l’informatique. Elle dispose de plusieurs centres de recherche, notamment en recherche médicale avancée, maladies infectieuses et santé/politiques de population.

5. Université Covenant (Nigeria). Position : 1001–1200. Score global : 32,1–35,4. Indicateurs : enseignement 21,6 ; environnement de recherche 27,5 ; qualité de la recherche 50,8 ; revenus du secteur 55,7 ; perspectives internationales 42,3. Créée en 2002, Covenant est une université privée chrétienne pentecôtiste axée sur le leadership et l’apprentissage appliqué. Elle comprend quatre facultés : commerce et sciences sociales ; leadership et études du développement ; ingénierie ; et sciences et technologies. En 2018, la Commission des universités du Nigéria l’a désignée meilleure université privée du pays et sixième au classement général.

6. Université Landmark (Nigeria). Position : 1001–1200. Score global : 32,1–35,4. Indicateurs : enseignement 20,2 ; environnement de recherche 18,4 ; qualité de la recherche 61,9 ; revenus du secteur 22,1 ; perspectives internationales 37,2. Fondée en 2011 par la Living Faith Church Worldwide, Landmark University met l’accent sur l’agriculture et l’entrepreneuriat. Son offre académique est organisée en quatre facultés : sciences agricoles ; ingénierie ; sciences pures et appliquées ; commerce et sciences sociales.

7. Université du Ghana (Ghana). Position : 1001–1200. Score global : 32,1–35,4. Indicateurs : enseignement 17,0 ; environnement de recherche 32,2 ; qualité de la recherche 49,2 ; revenus du secteur 46,8 ; perspectives internationales 50,3. Fondée en 1948 sous le nom d’University College of the Gold Coast, l’université est la plus ancienne et la plus importante institution publique du pays ; elle a obtenu le pouvoir de délivrer des diplômes en 1961. Elle fonctionne selon un système collégial comprenant quatre facultés et fait partie des rares universités africaines à proposer des formations en physique nucléaire et en génie nucléaire.

8. Université Ahmadu Bello (Nigeria). Position : 1201–1500. Score global : 27,3–32,0. Indicateurs : enseignement 24,3 ; environnement de recherche 10,0 ; qualité de la recherche 58,9 ; revenus du secteur 20,6 ; perspectives internationales 44,2. Deuxième université la plus ancienne du Nigéria, elle a été créée en 1962 sous le nom d’université du Nord du Nigéria. Ses programmes couvrent les sciences physiques, les sciences sociales, l’éducation, l’aménagement de l’environnement, les sciences médicales et le droit. Elle abrite des centres de recherche tels que le Centre africain pour les maladies tropicales négligées et des pôles en biotechnologie médico-légale.

9. Université fédérale de technologie de Minna (Nigeria). Position : 1201–1500. Score global : 27,3–32,0. Indicateurs : enseignement 22,3 ; environnement de recherche 8,5 ; qualité de la recherche 51,8 ; revenus du secteur 17,8 ; perspectives internationales 44,6. Fondée en 1983, FUT Minna est l’une des trois universités fédérales de technologie du pays. Elle est implantée sur le campus de Bosco et sur le site principal de Gidon Kwano. Les unités académiques comprennent des écoles d’agriculture, d’ingénierie, de technologie environnementale, d’innovation technologique, de sciences physiques, de sciences de la vie et de technologies de l’information et de la communication.

