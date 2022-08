Toofan : Barabas, l’un des membres du duo togolais, se serait marié (photo)

Les réseaux sociaux font circuler, depuis quelques heures, des photos de Barabas, l’un des membres de Toofan, le célèbre duo togolais de la musique, avec la légende suivante : « Heureux mariage à Barabas du groupe Toofan, et sa charmante épouse, Jessica ». Les fils du vent, n’étant pas habitués aux coups d’éclat médiatiques, l’opinion publique se gratte la tête, quant à la véracité de cette publication.

Barabas se serait-il mis la bague au doigt ? La question taraude les esprits, depuis la publication de clichés de l’un des membres du groupe togolais de la musique, Toofan. Surtout, ce qui porte à croire que le rappeur de Toofan n’est plus un cœur à prendre, c’est la légende de ladite publication.

En effet, les mots suivants accompagnent les clichés sur lesquelles l’artiste togolais est vu, aux côtés d’une jeune femme : « Heureux mariage à Barabas du groupe Toofan, et sa charmante épouse, Jessica ».

Quand on sait que l’autre membre du groupe, Masta Just, s’est marié, il y a quelques années, déjà, et que Barabas, lui, est resté célibataire, ce genre de post n’aura aucun mal à emballer la toile. Toutefois, d’aucuns pensent que les deux artistes préparent un projet, et cette publication n’en est que l’avant-goût.

Puisque cette pseudo-fuite ne provient pas de Toofan, lui-même, les admirateurs des fils du vent attendent les réactions de Barabas et de Masta Just, ou, tout au moins, d’un membre de leur équipe, afin que l’équivoque puisse être levée. En attendant, que ce soit une rumeur ou une clameur, la nouvelle continue son petit bonhomme de chemin, avec son lot de commentaires mitigés.