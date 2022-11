« Ton intelligence manque de lumière », Sessimè répond cash à un commentaire désobligeant

Sessimè a mis les pieds dans les plats mercredi nuit en répondant cash à un internaute qui a laissé un commentaire désobligeant sous une publication dans laquelle elle exprimait sa préférence pour la couleur blanche.

La chanteuse béninoise Sessimè ne se laisse plus faire sur les réseaux sociaux. Après la plainte contre la polémiste tiktokeuse Maman Dilara de son vrai nom Jessica Glélè, Sessimè a opté pour le tac au tac.

Dans une publication sur sa page Facebook, Sessimè a exprimé sa préférence pour la couleur blanche. « 5ème anniversaire de l’hôtel @goldentulip.coo il y a quelques jours. Le #blanc … ma couleur préférée … la plus belle des couleurs … celle que j’apprécie énormément et toi ? Quelle est ta couleur préférée ma lumière ?« , a écrit Sessimè en légende d’une photo sur laquelle elle était habillée en blanc.

Mais c’tétait sans compter sur le commentaire désobligeant d’un internaute. « Après c’est pour dire que les Noirs sont sous-estimés« , a commenté l’internaute en question. Mais la réaction de Sessimè ne s’est pas fait attendre. L’artiste reproche à son abonné un manque de lucidité dans ses propos.

« Pr Kambou mon frère, ton intelligence manque de #lumière … j’aurais aimé faire un vrai et bon débat sur le sujet avec toi mais tu t’introduis tellement mal et de façon gondolée que j’ai compris avant même de l’avoir entamé que tout échange avec toi serait #sans_fruit … du coup je ne me rabaisserai pas à ce niveau d’échange avec toi. Agréable soirée dans la paix et plus de lumière sur ta vie« , a lâché la fana fana lady en commentaire.

Contrairement à cet internaute, les abonnés de Sessimè ont répondu à sa question en choisissant leur couleur préférée. Et visiblement, la majorité préfère la couleur blanche pour sa clarté et sa pureté.