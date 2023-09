« Ton esprit est fort… », Davido révèle qu’il ne dort plus depuis la mort de Mohbad

- Publicité-

La superstar nigériane David Adeleke alias Davido a révélé qu’il a du mal à dormir depuis le décès de son collègue chateur et rappeur Ilerioluwa Aloba, plus célèbre sous le nom de Mohbad.

La communauté musicale nigériane est sous le choc et la tristesse depuis le décès tragique du jeune rappeur et artiste Mohbad. Parmi les personnalités affectées par cette perte douloureuse, on compte le célèbre artiste Davido, qui a exprimé son chagrin et son respect pour son défunt collègue.

En plus d’avoir récemment rendu hommage à son défunt collègue lors de son spectacle Timeless à Manchester, Davido a décidé de briser officiellement le silence sur le décès du jeune artiste. Dans un post émouvant sur sa page Instagram, Davido a salué la force d’esprit de Mohbad et a révélé les nuits sans sommeil qu’il a traversées depuis la perte du jeune rappeur.

« Mohbad, ton esprit est fort ooo… Je n’arrive plus à trouver le sommeil depuis ton départ », a-t-il écrit sur ses Instastories, témoignant de la profonde influence de Mohbad dans le monde de la musique nigériane.

Pour finir, l’époux de Chioma a également annoncé qu’il se rendrait au pays pour participer à une procession aux chandelles en l’honneur de Mohbad. La procession est prévue pour jeudi et débutera à la porte de Lekki Phase 1, se terminant par un concert hommage au parc Muri Okunola.

La mort soudaine de Mohbad, de son vrai nom Ilerioluwa Oladimeji Aloba, à l’âge de seulement 27 ans, a été un coup dur pour l’industrie musicale nigériane et ses fans. Il avait rapidement gagné en notoriété grâce à son talent musical et à son style unique, devenant une figure prometteuse dans la scène musicale du pays.

