Tom Sizemore: le célèbre acteur américain entre la vie et la mort après avoir été victime d’un AVC

La famille de l’acteur américain Tom Sizemore a déjà élaboré un « plan de fin de vie » alors qu’il est toujours dans le coma dans une unité de soins intensifs de Los Angeles sans aucun signe d’amélioration suite à un anévrisme cérébral.

L’acteur américain de 61 ans, connu pour son rôle du sergent Mike Horvath dans « Il faut sauver le soldat Ryan », est plongé dans le coma après une rupture d’anévrisme cérébral le 18 février. Alors que les médecins ont confirmé qu’il n’y a aucun espoir de rétablissement, l’agent de l’acteur a annoncé ce mardi, que sa famille est en train de décider actuellement de sa fin de vie.

« Les médecins ont prévenu sa famille qu’il n’avait aucun espoir [de rétablissement] et qu’ils leur recommandaient de mettre fin à sa vie. La famille réfléchit en ce moment à sa fin de vie et un nouveau communiqué sera publié mercredi. Nous demandons un peu d’intimité pour sa famille pendant cette période difficile. Ils souhaitent remercier ses fans pour les centaines de messages de soutien et les prières. C’est une période difficile pour eux. », peut-on lire sur le communiqué rendu public par l’agent.

Lago a déclaré que Sizemore, également connu pour ses apparitions dans des films tels que Natural Born Killers, True Romance et Heat, au milieu d’une vie personnelle turbulente, a subi un anévrisme à la suite d’un accident vasculaire cérébral le 18 février à son domicile de Los Angeles.

Pour rappel, Tom Sizemore était à son domicile le 18 février dernier lorsqu’il s’est évanoui. Amené à l’hôpital, les médecins ont diagnostiqué une crise cardiaque qui aurait provoqué un anévrisme cérébral et depuis lors, son état de santé est considéré comme critique.

Pour rappel, Thomas Edward Sizemore né le 29 novembre 1961, est devenu célèbre grâce à ses rôles dans des films cultes des années 1990 (« True Romance », « Tueurs nés », « Il faut sauver le soldat Ryan »), il a travaillé avec Michael Mann, Martin Scorsese, Ridley Scott et Michael Bay. Il a également joué dans « Pearl Harbor », « Heat » ou encore « La Chute du faucon noir.