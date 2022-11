« Toi, un loser comme ça », Roseline Layo règle ses comptes avec les hommes paresseux (vidéo)

Dans une vidéo sur sa page Facebook, la chanteuse ivoirienne, Roseline Layo, s’en est violemment prise aux hommes paresseux qui préfèrent vivre aux dépends des femmes travailleuses.

Roseline Layo est très fière de son époux, avec qui elle s’est mariée début octobre 2022. Pour elle, cet homme qu’elle a rencontré il y a 7 ans est « un joli garçon ambitieux et bosseur » qui comprenait la responsabilité d’être un chef de famille.

« Son acharnement pour le travail bien fait m’a motivée à être artiste chanteuse. A aucun moment je parle de richesse, ni encourager à la prostitution. Mes valeurs religieuses m’interdisent cela. Je parle de gagner de l’argent pour s’assumer. Et c’est valable pour les hommes comme les femmes », a-t-elle justifier.

Pour valoriser son époux et lui reconnaître sa place et celle de tous les hommes dans le foyer, Roseline Layo a concocté un nouveau single intitulé « Joli garçon ». Mais les premières paroles de la chanson interprétées lors de la soirée de distinction du Primud 2022 ont choqué les hommes qui l’accusent d’insolence envers eux.

Pour cause, l’artiste appelle les hommes à assumer leur rôle de chef de famille, de modèle pour leur femme et enfants. « J’indexe les jeunes d’aujourd’hui qui paressent et se focalisent plus sur leur apparence physique, à revenir à la vraie priorité: Le travail qui nourrit son homme et garanti une future vie de famille stable. Je lève mon verre à tous ces hommes travailleurs qui luttent pour leurs familles en particulier cet homme qui a fait de moi aujourd’hui la vainqueur du Primud 2022 dans la catégorie Variété Urbaine. »

Critiquée de toute part malgré les clarifications de son époux, Roseline Layo est revenue la charge pour descendre ces hommes et femmes qui attaquent son mari. Pour elle, aujourd’hui, toutes les filles travaillent. « On en parle pas des hommes qui se battent. Toi, un loser comme ça, tu te lève pour venir dire quoi? Et puis, il y a quelqu’un qui a osé dire que mon mari est un fainéant, que si ce n’est pas Roseline Layo qui travaille, (..) », a-t-elle déclaré dans sa vidéo.

En attendant la sortie du morceau, les paroles et le message qu’il véhicule font toujours grand bruit sur les réseaux sociaux.