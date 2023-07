Togocom: le nouveau DG Pierre-Antoine Legagneur, dévoile sa vision suite à sa nomination

- Publicité-

Après sa nomination en tant que nouveau directeur général du groupe Togocom, Pierre-Antoine Legagneur a partagé sa vision ambitieuse pour l’avenir du principal opérateur de télécommunications au Togo.

L’annonce de la nomination de Pierre-Antoine Legagneur au poste de Directeur Général de Togocom a marqué un tournant important pour cette société opérant sur le marché des télécommunications au Togo. La décision, officialisée par un communiqué le mardi 7 juillet, vise à renforcer la position de l’entreprise dans le pays. Pierre-Antoine Legagneur succède ainsi à Paulin Alazard, dont la démission remonte à août 2022. Pendant cette période de transition, Tarik Boudiaf assurait l’intérim.

Expert reconnu dans le domaine des télécommunications, Pierre-Antoine Legagneur occupait précédemment un poste de direction au sein de TELCO OI, une société appartenant également au groupe Axian. Son expérience et sa contribution significative au succès de cet opérateur télécom lui ont valu la confiance pour prendre les rênes de Togocom. Sa nomination témoigne de la volonté de l’entreprise de se positionner solidement sur le marché togolais.

Pierre-Antoine Legagneur, conscient de l’importance de sa nouvelle responsabilité, s’est engagé à mener Togocom vers la prochaine phase de son développement. Dans ses premiers mots en tant que Directeur Général, il exprime son honneur d’avoir été choisi pour cette mission et sa volonté de collaborer avec les collègues, les partenaires et les clients de Togocom. Il reconnaît le caractère passionnant de ce moment et se montre enthousiaste à l’idée de contribuer à l’évolution de l’entreprise.

La nomination de Pierre-Antoine Legagneur s’inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider la position de Togocom sur le marché des télécommunications au Togo. L’arrivée d’un professionnel expérimenté tel que M. Legagneur laisse présager des perspectives prometteuses pour l’entreprise. Les attentes sont élevées quant à sa capacité à diriger Togocom vers de nouveaux succès et à répondre aux besoins des clients dans un secteur en constante évolution.