Togo: Yawa Kouigan, nouveau ministre de la communication fait une promesse

Dans un remaniement ministériel récent opéré par le Président Faure Gnassingbé le 8 septembre dernier, Florence Yawa Ahofa Kouigan a été nommée ministre de la Communication et des Médias de la République du Togo. Elle a officiellement pris ses fonctions ce mercredi 13 septembre 2023, en faisant une promesse aux togolais

Florence Yawa Ahofa Kouigan, est désormais le ministre de la communication et des médias au Togo. La femme politique et maire de la Commune Ogou 1, a pris officiellement les rênes de ce secteur suite à une passation de charge qui s’est déroulée ce mercredi dans l’enceinte du ministère.

Dans un discours marquant sa prise de fonction, Yawa Kouigan a exprimé sa gratitude envers le Président Faure Gnassingbé pour la confiance qu’il a placée en elle. Elle a également fait une promesse solennelle de travailler sans relâche pour promouvoir l’information auprès de ses concitoyens et renforcer la compréhension de l’action gouvernementale.

« Je m’engage à œuvrer pour une communication gouvernementale ouverte, accessible et compréhensible pour tous les Togolais. Nous travaillerons main dans la main avec les médias et la société civile pour créer un environnement propice à un échange d’informations efficace et transparent, » a déclaré Madame Kouigan.

Le nouveau ministre a également souligné l’importance de l’innovation dans le domaine de la communication, s’engageant à explorer de nouvelles approches et technologies pour mieux servir le public togolais.