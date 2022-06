Togo: une cargaison de 40 tonnes de maïs interceptée près de la frontière avec le Ghana

Une équipe de contrôle du ministère du commerce a intercepté la semaine dernière (dans la nuit de mercredi à jeudi) à Aflao près de la frontière avec le Ghana, une cargaison de 40 tonnes de maïs destinée à l’exportation, a annoncé la présidence du Togo.

Face à la cherté ambiante, le Togo a imposé certaines restrictions pour l’exportation de certains produits de grande consommation. Mais force est de constater que certaines personnes s’entêtent et essayent de dribler la vigilance des services de contrôle. La surveillance étant plus que jamais renforcée par le ministère du commerce, on apprend qu’une nouvelle cargaison de produits de première nécessité a été interceptée par les services de contrôle du ministère.

Il s’agit d’une cargaison de 40 tonnes de maïs destinée à l’exportation interceptée dans la semaine dernière (dans la nuit de mercredi à jeudi) à Aflao, près de la frontière avec le Ghana. L’action est survenue suite à une dénonciation au numéro vert dédié contre les pratiques anormales 8585.

D’après les faits, révélés vendredi par les ministres du commerce et de la communication, “la cargaison tentait de sortir frauduleusement du pays, alors que déjà le 16 mai 2022 par arrêté interministériel une base juridique permet de réguler la sortie des produits de première nécessité pour éviter à la population une quelconque pénurie et atténuer l’effet inflationniste”.

“Conformément à la réglementation, non seulement le camion et le stock sont saisis, mais aussi une poursuite pénale sera engagée contre les responsables”, a précisé Kodjo Adedze, avant de rappeler que “le Gouvernement est à l’œuvre mais il va falloir que toute la population coopère pour éviter une pénurie alimentaire au pays”.

Fin avril, c’était une cargaison de 26 tonnes de maïs qui avait été interceptée dans les Lacs.