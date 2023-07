Togo: un nouveau scanner pour le CHU Sylvanus Olympio

- Publicité-

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio a récemment mis en service un nouveau scanner. Cet ajout a été rendu possible grâce à un partenariat public-privé avec la société ANAPHA International, qui a acquis et installé l’équipement. Les premières analyses ont déjà été effectuées avec succès sur plusieurs patients.

Le scanner nouvellement installé est rapide et performant, capable d’explorer le crâne, le thorax, l’abdomen, leurs contenus, ainsi que les vaisseaux. Selon la direction du CHU Sylvanus Olympio, ce scanner peut effectuer jusqu’à 128 coupes et détecter les lésions dès les premières secondes.

Le scanner de 64 barrettes a été acquis dans le cadre d’un partenariat public-privé. ANAPHA International, qui a été sélectionnée suite à un appel d’offres international, a non seulement acquis le matériel mais l’a également installé. La société est chargée d’assurer la disponibilité permanente du service, la maintenance préventive et curative du scanner, ainsi que la fourniture et la gestion des consommables nécessaires à son bon fonctionnement.

Le CHU Sylvanus Olympio, de son côté, fournira le personnel médical et paramédical qualifié pour utiliser le scanner. Avec ce nouvel équipement, l’hôpital public renforce ses offres de services en imagerie médicale. Les patients admis au CHU Sylvanus Olympio n’auront plus besoin de se rendre dans des cliniques privées pour réaliser certaines analyses nécessitant l’utilisation d’un scanner.

L’acquisition de ce scanner s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de réhabilitation et de modernisation du système de santé. Le CHU Sylvanus Olympio de Lomé est actuellement le plus grand hôpital du Togo, assurant plus de 100 000 consultations chaque année et effectuant des dizaines de milliers d’interventions chirurgicales. Avec ce nouveau scanner, le nombre de consultations devrait encore augmenter.

