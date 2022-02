Togo-Tchad: Mahamat Idriss Deby Itno dépêche un émissaire à Lomé

Le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno a dépêché un envoyé spécial au Togo. Arrivée à Lomé jeudi, l’émissaire de N’Djamena a transmis le message du président tchadien aux autorités togolaises, à la suite des discussions centrées sur des sujets d’intérêt commun.

Le Premier ministre, Victoire Dogbé a reçu jeudi à Lomé la ministre tchadienne de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Lydie Beassemda. L’officielle était porteuse d’un message du Président du conseil militaire du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno au Chef de l’État, Faure Gnassingbé.

« Les échanges à la Primature ont porté sur des sujets d’intérêt communs, ainsi que la perspective d’un approfondissement des relations », indique la présidence du Togo.

Lomé et N’djaména entretiennent d’excellentes relations. Le pays d’Afrique centrale dispose d’une importante diaspora au Togo, et s’inspire entre autres du modèle togolais dans le domaine du volontariat. Début août 2021, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, s’est rendu au Tchad et a réitéré le soutien de son pays au Tchad et discuté du rôle essentiel du Tchad pour la paix et la stabilité au Sahel.