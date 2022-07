Togo: plusieurs tonnes de drogues et diverses substances illicites mises au feu

Plusieurs tonnes de produits illicites saisies par la police togolaise, ont été incinérées par les autorités du pays. L’objectif principal de l’opération est de sensibiliser davantage les populations sur les problèmes que posent le trafic illicite et l’abus des drogues.

Le ministère Togolais de la sécurité et de la protection civile a procédé il y a quelques jours à la destruction et l’incinération de plus de 50 000 kg de drogues et de produits illicites saisis. L’opération, à laquelle s’est joint le ministère de la justice ainsi que d’autres entités spécialisées, s’inscrivait dans le cadre de la journée internationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues, célébrée chaque 26 juin.

Dans les détails, il s’agit de 239 kg de cocaïne, 152 kg d’éphédrine, 7062 kg de cannabis, 31 124 kg de médicaments illicites, 5187 kg de cigarettes, et 10 kg de papier à fumer. En outre, 7062 litres de boisson frelatées, 900 litres d’éthanol et 16 000 pâtes dentifrices saisies ont également été détruites.

“L’objectif principal est de sensibiliser davantage les populations sur les problèmes que posent le trafic illicite et l’abus des drogues dans notre société”, a rappelé Yark Damehame dans un message. Pour le ministre, “la drogue encourage, alimente, nourrit, de diverses manières, d’autres formes de criminalité et contribue au large éventail de menaces complexes”, alors que le pays fait déjà face à une pression sécuritaire du fait de la menace terroriste.

L’année dernière, ce sont 130 tonnes de drogues et diverses substances illicites qui ont été mises au feu.