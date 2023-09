Togo: ouverture ce mardi de la 2è session budgétaire au Parlement

- Publicité-

Après une pause de deux mois, les parlementaires togolais font leur retour à l’Assemblée nationale ce mardi 5 septembre 2023 pour marquer l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année.

Dans le respect des dispositions constitutionnelles, les parlementaires togolais ont effectué leur rentrée ce mardi 5 septembre 2023, au siège de l’Assemblée nationale du Togo. Cette session s’annonce particulièrement chargée, avec plusieurs projets de loi en instance à l’agenda, ainsi que l’examen et l’adoption du prochain budget de l’État au cœur des discussions.

Au cours de la première session ordinaire de l’année, clôturée le 30 juin dernier, le gouvernement le gouvernement avait réussi à faire adopter pas moins de 12 projets de loi, démontrant une activité législative soutenue.

En cette période où les enjeux économiques et sociaux sont nombreux, les députés togolais ont la responsabilité de débattre, d’enrichir et de voter des lois essentielles pour le bien-être de la population. Les décisions prises durant cette session budgétaire auront un impact durable sur la vie quotidienne des citoyens et sur la croissance du pays.