Togo : Orabank en tête des banques par total de bilan à fin 2025

Orabank Togo a occupé le premier rang des banques opérant au Togo par total de bilan à fin 2025, avec 771,866 milliards de FCFA, selon les données provisoires arrêtées au 31 décembre 2025 dans le rapport annuel 2025 de la Commission bancaire de l’UMOA. La banque devance Ecobank Togo et Coris Bank International Togo dans ce classement.

Ecobank Togo suit avec un total de bilan de 724,219 milliards de FCFA, tandis que Coris Bank International Togo atteint 615,510 milliards. À elles trois, ces banques représentent environ 43,6 % du total de bilan des banques togolaises.

La hiérarchie publiée porte sur les seules banques opérant au Togo à fin 2025, et non sur l’ensemble des établissements financiers du pays. Le rapport recense 14 banques pour un total de bilan agrégé de 4 839,489 milliards de FCFA.

Ces données restent provisoires, mais elles donnent une photographie du marché bancaire togolais à la clôture de l’exercice 2025. Elles confirment l’écart entre le trio de tête et le reste du secteur en termes de taille de bilan.

Dans ce même rapport, la Commission bancaire de l’UMOA indique qu’elle veillera au respect du relèvement du capital social minimum des banques, avec une échéance de suivi fixée au 31 décembre 2026.