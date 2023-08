Togo: nouvelle réglementation pour les tenues scolaires dès la rentrée prochaine

Une récente décision ministérielle au Togo impose de nouvelles directives concernant la tenue des élèves dans les écoles publiques et privées. C’est à travers un arrêté officiel, rendu public le mercredi 03 août, que le ministre des enseignements primaire, secondaire et technique, Dodzi Kokoroko, a défini les normes strictes à suivre pour la confection des nouvelles tenues scolaires.

Désormais, les élèves masculins des établissements publics devront porter une « chemise ample et un pantalon descendant jusqu’aux talons », taillés dans un tissu de couleur kaki, en accord avec les consignes ministérielles. Quant aux élèves féminines, elles devront arborer une « chemise ample en popeline blanche » assortie d’une « jupe ovale et/ou plissée » de couleur kaki, couvrant les genoux. En ce qui concerne les chaussures, les élèves pourront opter pour des chaussures fermées ou des nu-pieds dont la semelle est retenue par une lanière.

Les établissements scolaires privés ne sont pas en reste, car l’arrêté ministériel leur impose également des règles strictes en matière de tenue. Les garçons devront porter une chemise ample et un pantalon descendant jusqu’aux talons, tandis que les filles devront revêtir une jupe ovale et/ou plissée couvrant les genoux. Les chaussures fermées aux semelles plates ou des nu-pieds avec une lanière sont également requises.

Toutefois, les établissements privés ont la possibilité d’intégrer la cravate aux uniformes. Mais les accessoires ostentatoires, blasphématoires ou indécents sont strictement interdits par le ministre Kokoroko.

Le communiqué met également l’accent sur les t-shirts à l’effigie de l’établissement. Leur confection est soumise à un accord préalable entre le chef d’établissement et l’association des parents d’élèves, qui doivent convenir du prix de vente aux élèves. Cependant, il est important de souligner que l’acquisition et le port de ces t-shirts estampillés restent entièrement facultatifs pour les élèves.

Cette réforme vise à instaurer une uniformité réglementée dans les tenues scolaires, favorisant ainsi un environnement d’apprentissage plus cohérent et respectueux. Le ministre Kokoroko tient à rappeler que l’objectif est de promouvoir un sentiment d’appartenance et d’équité au sein des établissements, tout en encourageant le respect des valeurs morales et éthiques.

