Togo: nouvelle initiative pour contrer les importations frauduleuses

La deuxième réunion annuelle du Comité technique de concertation a jeté les bases d’une nouvelle ère de collaboration entre l’État et le secteur privé en vue de favoriser un climat économique plus sain et compétitif.

La rencontre semestrielle entre l’État et le secteur privé qui s’est tenue ce lundi 7 août 2023 a permis d’évoquer une nouvelle démarche proactive. Dans un contexte où la concurrence déloyale pèse lourdement sur les entreprises, le Comité technique de concertation a mis en avant la création d’un cadre de veille sur les importations frauduleuses. Cette initiative stratégique a pour objectif de renforcer la lutte contre les pratiques illicites et d’assurer une concurrence équitable. Une démarche qui reflète la détermination à promouvoir la compétitivité locale et à soutenir la croissance économique durable.

L’une des annonces marquantes à l’issue de cette réunion concerne également le lancement imminent d’une enquête de satisfaction du secteur privé. Cette initiative vise à recueillir les opinions et les retours d’expérience des acteurs économiques, afin de mieux appréhender leurs besoins et préoccupations. Une démarche qui souligne l’engagement envers la consultation et l’écoute attentive, éléments clés pour guider les décisions futures.

Présent à cette réunion, le ministre des finances et de l’économie, Sani Yaya, a mis en avant l’importance du cadre de veille sur les importations frauduleuses. Il a souligné que cette initiative apporterait une bouffée d’air frais au paysage économique.