Togo: naissance d’une nouvelle coalition de l’opposition

Une toute nouvelle dynamique secoue l’arène politique togolaise avec la naissance d’une alliance, dénommée « ENSEMBLE…! ». Cette coalition politique a été officiellement présentée le mercredi 9 août.

A quelques semaines des élections régionales et législatives, une nouvelle collation de l’opposition voit le jour. Composée de trois principaux partis de l’opposition notamment la Convergence Patriotique Panafricaine (CPP), le Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement (MCD), le mouvement Lumière pour le Développement dans la Paix (LDP), cette alliance inclut également des voix influentes de la société civile, parmi lesquelles la Galaxie Citoyenne pour la Démocratie (GCD), la Renaissance pour le Développement du Peuple (RDP), ONG GID-AF/RADIH, l’Association pour la Santé des Populations Sans Recours (ASPR), et l’Association des Engagés pour le Développement du Canton d’Akoumapé (EDCA).

Selon Me Traoré Tchassona, président du MDC, et membre de l’alliance ENSEMBLE, la nouvelle coalition a pour but de revitaliser le pays à travers une transformation électorale majeure. Elle entend s’inspirer de la mobilisation historique de 1994 pour amorcer une ère de progrès démocratique au Togo.

Les composantes variées d’« ENSEMBLE…! » ont pour ambition première de catalyser un renouveau politique tout en favorisant la concorde et la paix, éléments cruciaux pour une progression harmonieuse et intégrée de la nation. L’alliance cherche à repenser la gouvernance sous toutes ses facettes, avec une vision centrée sur le bien-être des citoyens togolais.