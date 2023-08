Togo: L’Université de Lomé se hisse au 131e rang parmi les 200 meilleures universités africaines

- Publicité-

Dans un nouveau classement de l’African University Ranking, l’Université de Lomé du Togo a réussi à décrocher la 131e place parmi les 200 meilleures universités du continent africain.

L’Université de Lomé a fait son entrée dans le top 200 des meilleirs universités de l’Afrique, selon le dernier rapport de l’African University Ranking. Cette institution publique togolaise s’est hissé à la 131è place.

Pour parvenir à ce classement, l’African University Ranking a mis en œuvre une méthodologie rigoureuse qui évalue les universités africaines selon divers critères. Parmi ces critères figurent l’agrément et l’accréditation par les organismes appropriés, garantissant ainsi la qualité et la conformité des programmes éducatifs. De plus, le classement prend en considération la capacité des universités à dispenser des cours en mode traditionnel plutôt qu’à distance, valorisant ainsi l’expérience d’apprentissage en présentiel.

UniRank, à l’origine de ce classement, prend également en compte la qualité de l’enseignement, la recherche, l’infrastructure et la réputation académique de chaque institution. Cette approche globale garantit que les universités sont évaluées de manière exhaustive et équilibrée, permettant aux établissements les plus performants de se démarquer.

Le succès de l’Université de Lomé dans ce classement vient mettre en avant les efforts constants déployés par les établissements d’enseignement supérieur en Afrique pour améliorer la qualité de l’éducation et de la recherche. Bien que dominé par des pays tels que l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigéria, ce classement témoigne de la diversification croissante des acteurs académiques de premier plan dans la région.

