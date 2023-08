Togo: l’université de Lomé réagit au classement d’UniRank

- Publicité-

L’Université de Lomé s’est récemment hissée à la 131e place parmi les 200 meilleures universités du continent africain, selon le dernier classement publié par l’African University Ranking (UniRank). Ce classement a été accueilli avec satisfaction par la présidence de l’université.

Le Professeur Komla Dodzi Kokoroko, président de l’Université de Lomé, a exprimé sa reconnaissance envers les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et technique, ainsi que l’ensemble de la communauté étudiante pour leur contribution à cette réussite. Il a souligné que ce classement représente non seulement un accomplissement pour l’université, mais aussi une opportunité de s’aligner sur les défis actuels et les évolutions mondiales.

Le classement UniRank a attribué à l’Université de Lomé la troisième position parmi les universités d’Afrique francophone, mettant en évidence le rôle de premier plan qu’elle joue dans le paysage éducatif de la région. Le Professeur Kokoroko a affirmé que cette reconnaissance renforce l’engagement de l’université à offrir une éducation de qualité, à mener des recherches pertinentes et à contribuer activement au développement socio-économique du Togo et au-delà.

« L’Université de Lomé prend acte de ce classement effectué sur des critères pertinents et saisit l’occasion pour exprimer sa gratitude au président de la République et sa reconnaissance au gouvernement, pour l’attention et l’accompagnement dont elle bénéficie pour se construire davantage, se rendre encore visible et assurer efficacement sa mission d’enseignement, de formation et de recherche. », peut-on lire dans le communiqué signé par le président de l’Université de Lomé.

Le Professeur Kokoroko a également souligné que ce classement n’est en aucun cas considéré comme une finalité, mais plutôt comme un catalyseur pour l’Université de Lomé, l’incitant à continuer son voyage d’adaptation et de croissance dans un monde en constante mutation.

