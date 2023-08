Togo: l’université de Lomé dotée de nouveaux matériels informatiques par le PNUD

Dans le cadre du renforcement de la qualité de l’enseignement et de la création d’un environnement favorable aux activités académiques, l’Université de Lomé (UL) a récemment reçu un don significatif d’équipements informatiques et pédagogiques de la part du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Ce don, estimé à plus de 27 millions de F CFA, a été officiellement remis au Professeur Komla Dodzi Kokoroko, président de l’Université, par Binta Sanneh, la représentante résidente du PNUD au Togo ce mercredi.

Le lot de dons se compose de 27 équipements informatiques et pédagogiques, comprenant des équipements de vidéo et audioconférence, des vidéoprojecteurs, des ordinateurs de bureau et portables, des tablettes ainsi que divers accessoires liés au graphisme et des équipements de capture multimédia. Ces nouveaux équipements joueront un rôle essentiel dans la digitalisation de l’enseignement à l’Université de Lomé.

- Publicité-

En effet, ces dispositifs modernes faciliteront la diffusion de connaissances à travers l’utilisation de technologies innovantes, offrant ainsi aux étudiants et aux enseignants de nouvelles opportunités d’apprentissage et de partage. Les équipements de vidéo et audioconférence permettront aux étudiants et aux professeurs de participer à des collaborations ou des échanges à distance, ouvrant ainsi les portes à une expérience éducative globale et enrichissante.

De plus, ces ressources technologiques stimuleront également la gestion des soutenances de thèses de doctorat et de Master à l’Université de Lomé, en simplifiant les procédures et en améliorant l’efficacité de ces processus académiques essentiels.

L’initiative du PNUD de soutenir les enseignements du Master en Ingénierie de la commande publique et la formation en Diplôme Universitaire option gouvernance répond aux besoins actuels du pays. Ce geste s’inscrit dans la volonté du PNUD d’accompagner les États dans leurs efforts de développement, et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030.

- Publicité-

L’Université de Lomé se réjouit de ce partenariat avec le PNUD, qui permettra d’améliorer significativement la qualité de l’enseignement et des prestations offertes à ses étudiants.

Articles similaires