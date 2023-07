Togo: l’OMS encourage l’accélération des comptes nationaux des personnels de santé

La capitale togolaise accueille cette semaine une réunion régionale qui regroupe des agents de santé de l’Afrique francophone et les responsables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le cadre de l’institutionnalisation des Comptes Nationaux des Personnels de Santé (CNPS 2.0).

Tels des ambassadeurs de la santé, 46 participants venus de 20 pays se sont réunis à Lomé depuis ce lundi 24 juillet pour une rencontre axée sur le renforcement des capacités de la mise en œuvre des comptes nationaux et de la revue des données relatives aux personnels de la santé. Dans un élan de coopération et d’échange, ils vont partager pendant trois jours leurs expériences, leurs défis et leurs aspirations pour façonner un avenir où la santé est le pilier d’une société prospère et épanouie.

Pour Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo, la Représentante-Résidente de l’antenne nationale de l’OMS, cette réunion revêt une importance cruciale. Les comptes nationaux des personnels de santé sont bien plus que de simples statistiques. Ils représentent une boussole qui guide les décideurs dans l’océan complexe du système de santé. En ayant une vision claire et précise de la disponibilité des ressources en santé, les pays peuvent naviguer avec confiance vers une gestion rationnelle, éclairée et efficiente de leurs professionnels de la santé.

Au-delà des chiffres, les comptes nationaux des personnels de santé permettent d’embrasser les tendances et d’analyser la qualité du personnel médical. C’est un voyage dans le temps, une réflexion sur les améliorations et une anticipation des besoins futurs. Le système de santé peut ainsi se parer d’outils solides pour une distribution équitable des ressources, une amélioration continue de la qualité des soins et une planification sereine pour renouveler les forces vives de la santé.

