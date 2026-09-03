Togo : Lomé mobilise ses partenaires internationaux pour financer son plan agricole à 1,6 milliard de dollars

Le Togo évalue à environ 1,6 milliard de dollars (950 milliards de F CFA) les besoins de financement de son Programme de modernisation de l’agriculture togolaise (ProMAT) d’ici 2034, et multiplie les partenariats internationaux pour mobiliser ces fonds, selon des informations rapportées par l’Agence Ecofin le 3 septembre 2026.

Cette stratégie a été de nouveau mise en avant le 1er septembre, à l’occasion d’un entretien entre le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, et le président biélorusse Alexandre Loukachenko, en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui se tenait à Bichkek. Les deux dirigeants ont évoqué la mécanisation agricole, l’irrigation, l’accès aux engrais et aux semences, ainsi que des projets intégrés. Minsk a évoqué la fourniture d’environ 4 500 machines agricoles au Togo, un partenariat amorcé en mars 2026 lors d’une visite du ministre biélorusse des Affaires étrangères, Maxim Ryjenkov.

Le Togo cherche par ailleurs à mobiliser des capitaux privés, notamment auprès du Fonds public d’investissement saoudien, sollicité en juin 2026 pour soutenir la transformation agricole et le développement de la filière coton.

Ces démarches diplomatiques s’ajoutent à des engagements financiers déjà obtenus par le pays : la Banque mondiale a accordé 300 millions de dollars en juin 2025 pour appuyer la mise en œuvre du ProMAT, tandis que l’Africa Finance Corporation a mobilisé 108,3 millions d’euros en juin 2026 pour soutenir la sécurité alimentaire et la modernisation agricole. Un protocole a également été signé en février 2026 avec l’institut brésilien Daniel Franco, spécialisé dans l’élevage et l’agro-commerce, tandis que la Chine reste un partenaire pour la fourniture d’équipements agricoles.

L’agriculture, pilier économique et social du Togo

L’agriculture représente environ 40% du produit intérieur brut togolais et emploie près de 60% de la population active, selon l’Agence Ecofin. Le pays s’appuie notamment sur les cultures vivrières, le coton, le café et le cacao.

La multiplication de ces partenariats, entre puissances émergentes, institutions financières internationales et pays du Golfe, illustre la stratégie togolaise consistant à diversifier ses sources de financement pour mettre en œuvre un programme agricole dont l’horizon est fixé à 2034.