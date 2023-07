Togo : liste des enseignants promus par le CAMES à de nouveaux grades, avec plusieurs professeurs titulaires

L’Université de Lomé (UL) s’est distinguée par ses brillantes performances lors du récent concours du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). L’ institution d’enseignement supérieur public a réussi à hisser plus de 80 de ses enseignants vers de nouveaux grades.

La 45e session ordinaire des Comités consultatifs interafricains (CCI) et la réunion du Comité consultatif général (CCG) du CAMES, qui se sont déroulées à Lomé du jeudi 27 juillet au vendredi, ont débouché sur les résultats du concours de cette année. Et plus de 80 universitaires togolais ont été promus.

Parmi ces enseignants distingués, les Professeurs Komi Wolou et Kossivi Hounaké, déjà agrégés de la faculté de droit, ont été élevés au grade de professeur titulaire dans leurs domaines respectifs du Droit privé et du Droit public. Une reconnaissance méritée de leurs contributions notables à la recherche et à l’enseignement au sein de l’université.

Dans le domaine des sciences de l’information et de la communication, Napo Kondi Sonhaye a été promu maître de conférences, témoignant ainsi de son engagement envers l’excellence académique et de son impact positif sur les étudiants. Dans la discipline de la Psychologie, Kodjo Sosoe a obtenu le grade de maître assistant, une avancée significative dans sa carrière académique et un signe de son dévouement à l’éducation et à la recherche dans ce domaine crucial.

Un autre exemple inspirant est le médecin Lieutenant-Colonel Yawo Apélété Agbobli, dont l’excellence a été reconnue en l’inscrivant dans les tableaux des maîtres assistants. Son engagement dans la formation des futurs professionnels de la santé et sa contribution à la recherche médicale ont été salués par cette promotion méritée.

Liste intégrale des enseignants togolais admis à de nouveaux grades

