Togo: les opérateurs GSM sommés de revoir la qualité et les tarifs de leurs services

Au Togo, L’ARCEP en sa qualité de régulateur a lancé un appel pressant aux opérateurs GSM pour qu’ils élèvent la barre en termes de qualité de service et qu’ils réévaluent leurs structures tarifaires à la suite d’une enquête.

Les attentes des consommateurs de services de télécommunication au Togo sont restées largement insatisfaites face aux prestations offertes par les divers opérateurs. Les preuves tangibles de cette déception ont été révélées récemment suite à une enquête minutieuse réalisée par l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP).

En effet, cette étude approfondie a concentré ses investigations sur trois domaines clés: les tarifs, la qualité de service et l’expérience Internet. Menée du 19 juin au 14 juillet de cette année, cette enquête a recueilli près de 31 000 réponses complètes à travers divers canaux de communication. Les résultats de l’enquête se sont concentrés particulièrement sur les abonnés de Moov Africa Togo (MAT) et de Togo Cellulaire (TGC), deux acteurs majeurs dans le paysage des télécommunications.

Les conclusions révèlent une insatisfaction notable, avec des taux respectifs de 43% pour MAT et 62% pour TGC. Bien que l’on note une légère amélioration de 2 points pour MAT par rapport à l’année précédente, TGC subit quant à lui une chute de 9 points.

S’appuyant sur ces données significatives, l’ARCEP adresse une exhortation pressante aux opérateurs mobiles ainsi qu’aux prestataires d’accès Internet, les incitant à revoir leurs services. Elle les convie à accroître leurs investissements en vue d’améliorer la qualité de leurs prestations, tout en ajustant à la baisse leurs structures tarifaires. Cette démarche vise à répondre aux attentes légitimes des consommateurs et à garantir une expérience télécom plus satisfaisante et abordable pour tous les Togolais.