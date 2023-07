Togo: les diplômes de Licence et Master désormais conditionnés par des examens nationaux

Au Togo, l’Enseignement Supérieur est en train de vivre une révolution éducative majeure. L’une des nouvelles reformes mises en place par le ministre de l’enseignement supérieur est l’organisation des examens nationaux pour les diplômes de Licences et de Masters, tant dans les universités publiques que privées.

À partir de l’année académique prochaine, tous les impétrants, qu’ils soient issus d’universités publiques ou privées, devront passer des examens nationaux pour l’obtention des diplômes de Licences et de Masters. C’est du moins l’une des nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le cadre des réformes engagées dans le secteur de l’enseignement supérieur au Togo.

L’un des principaux objectifs de cette réforme est de mettre fin à l’incohérence des formations offertes par certaines écoles supérieures privées. En effet, il a été constaté que plusieurs établissements proposent des programmes de formation qui ne répondent pas aux normes établies par le CAMES, ce qui peut compromettre la qualité et la reconnaissance des diplômes délivrés.

Pour remédier à cette situation, le ministère de tutelle a conçu une maquette des offres de formation et a harmonisé les curricula des parcours de licences dans les établissements privés d’enseignement supérieur. Cette démarche vise à aligner les programmes sur les standards nationaux et régionaux, tout en préservant la diversité des filières proposées.

Les examens nationaux seront conçus de manière à évaluer de manière approfondie les compétences et les aptitudes des étudiants dans leur domaine d’études. Ils seront élaborés en collaboration avec des experts du domaine et du CAMES, afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences académiques et professionnelles attendues.

