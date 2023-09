Togo: les 1ères grandes décisions du prof Adama Kpodar, nouveau président de l’Université de Lomé

Après avoir pris officiellement fonction en tant que nouveau président de l’Université de Lomé, le Professeur Kpodar n’a pas tardé à imprimer sa marque sur la gestion de l’université.

Nommé par décret présidentiel signé par le chef de l’État Faure Gnassingbé, le Professeur Adama Kpodar a pris récemment les rênes de l’institution, succédant ainsi au Professeur Komla Dodzi Kokoroko. À peine installé, le nouveau président de l’UL a déjà pris des décisions importantes pour l’avenir de cette institution académique.

Le Professeur Kpodar a initié une restructuration au sein de son cabinet à l’Université de Lomé. En effet, le successeur Kokoroko a procédé à une réforme au sein de la division du corps de police universitaire, qui était précédemment intégrée au secrétariat général. Cette branche sera directement rattachée au cabinet du Président de l’université désormais. Une modification qui vise à renforcer la sécurité et la gestion au sein du campus, mettant en avant la priorité accordée à la sûreté de la communauté universitaire.

Une autre modification significative concerne la division voyage, qui relevait autrefois du secrétariat général. Cette division a été désormais placée sous la tutelle du cabinet du Président de l’Université de Lomé. Cette réorganisation pourrait avoir un impact considérable sur la gestion des déplacements et des missions officielles au sein de l’institution. En plus de ces modifications, deux postes stratégiques ont été créés pour permettre ay président de mener à bien sa mission. Il s’agit du poste de conseiller du Président en matière de sécurité sur le campus, et celui de conseiller aux affaires juridiques et administratives.

Faut-il le rappeler, le Professeur Adama Kpodar, titulaire en droit public et ancien directeur de l’École Nationale d’Administration (ENA), est un professionnel renommé dans le domaine académique. Son expérience et son engagement envers l’éducation ont été démontrés par ses précédentes fonctions, notamment en tant que Vice-Doyen à la Faculté de Droit de l’Université de Lomé de 2006 à 2011.

