Togo: le taux d’inflation révisé en baisse pour le mois d’août

Selon le dernier rapport de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED) au Togo, le taux d’inflation a enregistré un léger recul au mois d’août, s’établissant à 6,6%. Cette diminution est significative après plusieurs mois de hausse depuis le mois d’avril.

Le taux d’inflation au Togo a connu un léger recul en aout. Cette baisse est due à la réduction des indices dans divers secteurs. Plusieurs catégories ont enregistré des baisses notables, contribuant ainsi à cette tendance à la baisse.

Parmi les secteurs qui ont enregistré des baisses, on retrouve les « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » avec une baisse de 5,3%. Cette catégorie inclut des éléments essentiels tels que les produits alimentaires de base, et la réduction des coûts dans ce secteur a contribué de manière significative à la diminution du taux d’inflation global. Les produits alimentaires tels que les tubercules, les légumes, les poissons et diverses denrées ont vu leurs prix baisser, ce qui a allégé le fardeau financier des consommateurs.

Le secteur du « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » a également connu une diminution de 1,0%. Cette catégorie englobe les coûts liés au logement ainsi qu’aux services publics essentiels. La réduction des prix dans ce secteur a apporté un soulagement aux ménages.

Dans le domaine des « Transports », une légère baisse de 0,3% a été observée, contribuant également à la diminution globale de l’inflation. Les coûts liés aux déplacements ont connu une stabilité relative.

Enfin, la catégorie « Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » a enregistré une baisse de 2,7%, ce qui a également contribué à l’ensemble de la tendance à la baisse du taux d’inflation. Cette catégorie comprend des produits réglementés, et la réduction des prix a eu un impact positif sur le pouvoir d’achat des consommateurs.