Togo: le Prof Labante Nakpane exclu de l’Université de Kara

Le professeur Labante Nakpane, enseignant-chercheur à la faculté des lettres et sciences humaines n’est plus la bienvenue à l’université de Kara. Son exclusion lui a été notifiée par le président de l’Université de Kara, le Professeur Komlan Sanda dans une correspondance parvenue à Bénin Web Tv.

Le Professeur Labante Nakpane, une figure respectée au sein de la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Kara, a été confronté à des accusations concernant des écrits jugés subversifs, injurieux et irresponsables. Ces écrits ont suscité de vives réactions et ont été considérés comme perturbant l’ordre académique et la cohésion au sein de l’institution.

Face à ces allégations, l’Université de Kara a convoqué le Professeur Labante devant son conseil de discipline pour fournir des explications et permettre un débat éclairé sur la question. Cependant, le professeur a refusé de comparaître devant cette instance, ce qui a conduit à la décision d’exclusion prise par le président de l’université.

« A compter de 7 juillet 2023 et ce, à titre de mesure conservatoire, vous êtes exclus de la plateforme des enseignants-chercheurs de l’université de Kara pour une durée indéterminée« , peut-on lire dans la note circulaire signée par le président de l’Université de Kara Professeur Komlan Sanda.

