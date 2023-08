Togo: le Port Autonome de Lomé accueille son quatrième remorqueur

Le Port Autonome de Lomé (PAL) s’est doté d’un quatrième remorqueur de pointe dans le cadre d’un partenariat stratégique avec la société espagnole Boluda. Cette nouvelle acquisition marque un tournant décisif pour le développement continu de la plateforme portuaire qui brille déjà par sa performance.

Le PAL est désormais équipé d’un nouveau remorqueur de nouvelle génération. Ce nouvel ajout à la flotte, prévu pour devenir opérationnel dès septembre, ouvre de nouvelles perspectives pour le PAL, renforçant ainsi son statut de hub maritime majeur de la région.

Le nouveau remorqueur, équipé des dernières technologies maritimes, apportera une plus grande capacité de manœuvre et de traction pour accompagner les navires en entrée et sortie du port. Cela permettra d’améliorer la fluidité des opérations portuaires, réduisant les délais d’attente pour les navires et optimisant la gestion des flux de marchandises.

La coopération fructueuse avec Boluda illustre également la volonté du PAL de rechercher des partenaires internationaux compétents pour renforcer ses infrastructures et sa capacité opérationnelle. Cet engagement en faveur de la modernisation et de l’efficacité portuaires confirme la vision du PAL en tant qu’acteur clé de la connectivité régionale.

Le port de Lomé, situé stratégiquement sur la côte ouest-africaine, bénéficie d’une situation géographique enviable, faisant de lui un choix incontournable pour les armateurs et les opérateurs internationaux. Cette nouvelle acquisition renforce cette position avantageuse, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour attirer davantage de trafic maritime et renforcer les échanges commerciaux de la région.