Togo: le gouvernement prend de nouvelles mesures après le décès de 2 élèves à N’Gobo

Le gouvernement togolais a réagi à la tragédie qui a causé la mort de deux élèves de N’Gobo suite à l’effondrement du mur d’une salle de classe. Dans un communiqué rendu public, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l’avenir.

Le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles endeuillées après le drame survenu à N’Gobo, un village situé dans la région centrale du Togo. Selon le communiqué, les acteurs locaux de l’éducation et les autorités gouvernementales, dont le préfet de Blitta, le maire de Blitta 3, le directeur régional de l’éducation de la région centrale (DRE-C), le chef d’inspection de Blitta Ouest et les services déconcentrés de la sécurité, de l’action sociale et de la protection civile, se sont rendus sur place pour soutenir les élèves et les familles des victimes.

De plus, les autorités togolaises ont également annoncé que des mesures appropriées sont en cours pour prendre en charge psychologiquement les élèves de l’EPP N’Gobo, leurs enseignants ainsi que les membres des familles touchées par cette tragédie.

Dans le communiqué officiel, il est précisé que le gouvernement est déterminé à entreprendre les travaux de construction et de rénovation nécessaires dans cette école, ainsi que dans tous les établissements scolaires à travers le pays.

Pour rappel, deux élèves ont trouvé la mort dans l’effondrement du mur d’une salle de classe. La scène dévastatrice s’est déroulée après de fortes intempéries, qui ont fragilisé la structure en terre battue de la salle de classe.