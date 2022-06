Togo: le gouvernement autorise sous condition la reprise des fêtes et rites traditionnels

Interdits depuis des mois, en raison de la pandémie de covid-19 qui s’est généralisée à travers le pays, les fêtes et rites traditionnels sont désormais autorisés au Togo. Mais le gouvernement impose tout de même, quelques conditions.

Après deux ans d’interdiction, en raison de la situation sanitaire, la célébration publique des différentes fêtes et rites traditionnels peut de nouveau reprendre au Togo. Le gouvernement togolais a en effet donné son feu vert mercredi, via un communiqué conjoint des ministres de l’administration territoriale et de la culture.

« Le Gouvernement autorise la reprise de la célébration publique des différentes fêtes et rites traditionnels dans tout le pays », indique le communiqué du gouvernement.

Cette reprise, qui est surtout le fait du ralentissement de la propagation du Covid-19, devra néanmoins se faire sous certaines conditions, précise l’exécutif. Notamment, la présentation de preuves de vaccination ou encore le strict respect des mesures barrières (port systématique de masque, lavage et désinfection systématique des mains.

“En cas de résurgence des cas, les mesures restrictives seront remises en vigueur”, a par ailleurs mis en garde le gouvernement.