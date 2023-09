Togo: le calendrier académique 2023-2024 unifié pour les établissements publics et privés

- Publicité-

Dans une démarche visant à renforcer la cohérence et l’efficacité du système éducatif togolais, le ministère de l’Enseignement Supérieur a récemment annoncé l’uniformisation du calendrier académique pour l’année 2023-2024. Cette décision, qui concerne à la fois les établissements publics et privés, vise à simplifier les démarches administratives et à offrir aux étudiants un cadre d’apprentissage plus harmonisé.

Selon l’arrêté ministériel rendu public ce mardi 5 septembre 2023, la rentrée académique aura lieu le lundi 09 octobre 2023. Les cours débuteront quant à eux le lundi 16 octobre, offrant ainsi une semaine de préparation pour les étudiants et les enseignants.

Pour les candidats et nouveaux étudiants, la période de dépôt des dossiers de candidature et de participation aux sélections et concours d’entrée s’étendra du lundi 04 septembre au vendredi 06 octobre. Cela permettra aux futurs étudiants de disposer d’un délai adéquat pour préparer leurs dossiers et s’assurer une place dans l’établissement de leur choix.

Les étudiants doctorants des universités de Lomé et de Kara connaîtront quant à eux une rentrée décalée, prévue pour le lundi 06 novembre. Cette approche vise à mieux accompagner ces chercheurs en herbe dans leur parcours académique.

Enfin, la semaine de l’étudiant est programmée du lundi 04 au dimanche 10 mars 2024. Cette période sera l’occasion pour les étudiants de s’impliquer dans diverses activités académiques et culturelles, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance à la communauté estudiantine.

Cette décision d’uniformisation du calendrier académique découle de la récente harmonisation des offres de formations universitaires et de la transformation des examens du système LMD (Licence-Master-Doctorat) en examens nationaux. Elle s’inscrit dans une volonté de modernisation et de rationalisation du secteur de l’enseignement supérieur au Togo.

