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Togo : le 5e Festival international d’histoire d’Aného annoncé du 12 au 15 novembre

Le Festival international d’histoire d’Aného reviendra du 12 au 15 novembre 2026 dans la commune des Lacs 1, au Togo, pour une 5e édition placée sous le thème « Partage », avec l’Union européenne comme région invitée et Blitta comme ville associée.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Culture
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Togo : le 5e Festival international d’histoire d’Aného annoncé du 12 au 15 novembre
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Le programme annoncé comprend notamment des défilés, des découvertes culturelles et des concerts. L’événement doit rythmer quatre jours d’animations consacrées au patrimoine et aux expressions artistiques mises en avant à Aného.

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La ville d’Aného figure parmi les collectivités togolaises dotées d’une stratégie de marketing territorial destinée à renforcer son attractivité économique et touristique. Le FIHA est présenté comme l’un des leviers de cette mise en valeur locale.

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La précédente édition du festival, organisée du 20 au 23 novembre 2025, avait réuni l’Égypte comme pays invité d’honneur et Bassar comme ville associée autour du thème « Diversité ».

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