Togo: l’armée simule une attaque terroriste à Lomé

L’armée togolaise a effectué ce jeudi, une simulation d’attaque terroriste dans le cadre d’une formation consacrée aux techniques d’interventions spécialisées.

« Les forces de défense et de sécurité effectueront ce jeudi 20 octobre à Lomé, un exercice de simulation d’attaque terroriste », a annoncé les autorités togolaises. L’activité, programmée dans la matinée au quartier administratif de Lomé, s’inscrit dans le cadre d’une formation consacrée aux techniques d’interventions spécialisées.

“Des coups de feu à balles blanches seront tirés au cours de cet exercice”, a précisé le ministre de la sécurité et de la protection civile, le Général de Brigade Yark Damehane, qui a invité les populations à ne pas céder à la panique.

S’il intervient dans un contexte sécuritaire particulier, cet exercice n’est pas le premier du genre au Togo, a précisé les services de communication de la, présidence du Togo. Depuis plusieurs années, les FAT effectuent régulièrement des simulations grandeur nature sur terre, en mer et dans les airs. Il y a quelques jours, l’exercice de gestion de crise maritime ‘Grand NEMO’ s’est achevé dans les eaux territoriales nationales, avec la participation des commandos navals togolais.

Une menace sérieuse des groupes armés

Le Togo, comme l’ensemble de ses pays frontaliers, est sous une menace sérieuse des groupes armés terroristes. Au moins huit soldats togolais ont été tués et près d’une vingtaine ont été blessés dans une attaque survenu au nord du pays, au mois de mai.

Dans la sous-région, le Bénin fait aussi face aux incursions répétées des groupes armés terroristes. Plusieurs commissariats ont été pris d’assaut et plusieurs blessés et morts ont été enregistrés dans des attaques terroristes au nord du Bénin. Il en est de même pour le pour le Niger, le Burkina et le Mali.