Togo: l’ARCEP partage son expertise en défense des droits des consommateurs avec la Guinée

Une délégation guinéenne de l’Autorité de Régulation des Postes et des Télécommunications (ARPT) a effectué une visite de travail à Lomé pour s’inspirer des pratiques novatrices de l’ARCEP Togo en matière de régulation du secteur des communications.

Les autorités de régulation des communications électroniques du Togo et de la Guinée ont uni leurs forces dans une mission commune axée sur la protection et la défense des droits et intérêts des consommateurs en matière de services numériques. Lors de cette immersion totale dans le paysage togolais du numérique, les échanges se sont concentrés sur des sujets clés, notamment les principes de transparence et de comparabilité des offres, les mécanismes de compensation des abonnés des fournisseurs d’accès à Internet (FAI), le contrôle de la qualité de service, et la satisfaction des clients.

À cette occasion, l’ARCEP a souligné l’importance de mettre en place un cadre de partenariat avec les associations de consommateurs, afin de renforcer leurs capacités à travers des campagnes de formation, d’information et de sensibilisation spécifiques au secteur des communications électroniques. Selon le directeur de l’ARCEP Togo, la coopération entre les régulateurs est essentielle pour garantir le respect des droits des consommateurs.

- Publicité-

Les séances de travail ont également permis à la délégation guinéenne de rencontrer trois associations de promotion et de défense des droits des consommateurs au Togo à savoir : l’Association Togolaise des Consommateurs (ATC), la Ligue des Consommateurs du Togo (LCT) et le Mouvement Martin Luther King (MMLK). Ces rencontres ont favorisé une compréhension approfondie des enjeux locaux et des défis spécifiques auxquels les consommateurs togolais sont confrontés au quotidien.

Dans un contexte où les communications électroniques jouent un rôle de plus en plus central dans le développement socio-économique de l’Afrique, la collaboration inter-étatique pour protéger les droits des consommateurs est cruciale. La coopération entre l’ARCEP du Togo et l’ARPT de la Guinée représente une avancée significative vers une régulation plus efficace et une protection accrue des consommateurs dans l’univers numérique en pleine expansion.