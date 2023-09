Togo: l’aéroport de Lomé enregistre une croissance spectaculaire du trafic de passagers en 2023

L’Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE) au Togo connaît une croissance significative du trafic de passagers, selon les données récemment publiées par la Direction générale du budget et des finances (DGBF) dans son « Rapport d’exécution du budget de l’État à fin juin exercice 2023 ».

Au cours des six premiers mois de 2023, l’AIGE a accueilli un total impressionnant de 632.083 passagers, comparé à 472.166 sur la même période l’année précédente. Cette hausse remarquable atteint 25,3% en glissement annuel, reflétant une tendance positive pour l’aviation dans la région. Pour mettre cela en perspective, par rapport aux chiffres de 2021 qui se chiffraient à 279.522 passagers pour la même période, cette croissance se traduit par une augmentation spectaculaire de près de 126%.

En effet, cette tendance ascendante du trafic de passagers à l’AIGE indique un regain de confiance des voyageurs dans l’aviation, malgré les défis que l’industrie aéronautique a dû relever au cours des dernières années en raison de la pandémie de COVID-19.

- Publicité-

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation remarquable. Tout d’abord, les mesures sanitaires mises en place par les autorités aéroportuaires et gouvernementales pour garantir la sécurité des voyageurs ont contribué à restaurer la confiance des passagers. De plus, l’élargissement des itinéraires et des liaisons internationales proposés par les compagnies aériennes opérant à l’AIGE a certainement stimulé l’intérêt des voyageurs pour l’aéroport de Lomé.

Le Togo, situé dans une position géographique stratégique en Afrique de l’Ouest, est en train de devenir un hub aérien essentiel pour la région. La croissance du trafic de passagers à l’AIGE reflète non seulement le potentiel économique du pays, mais aussi son rôle croissant en tant que plaque tournante du transport aérien en Afrique de l’Ouest.