Togo: la BAD débourse  9,4 milliards FCFA pour appuyer la feuille de route du gouvernement

Le Plan “Togo 2025” du gouvernement qui se décline en 42 projets et réformes prioritaires, compte sur une forte mobilisation du secteur privé pour sa réalisation. En matière d’aide extérieure, la feuille de route 2025 a reçu un appui pécuniaire de la BAD. L’institution financière a déboursé une somme estimée à 14,3 millions d’euros (9,4 milliards FCFA) au gouvernement, pour accélérer le plan quinquennal.

Cette subvention, dont les termes ont été paraphés il y a quelques jours par le ministre de l’économie et des finances du Togo, Sani Yaya, et Wilfrid Abiola, représentant de la Banque, doit servir à financer deux projets distincts orientés en faveur du secteur privé : le “Projet d’appui à la gouvernance et au développement du secteur privé” et celui “d’appui à la promotion des investissements et au développement des partenariats privé public”.

Améliorer la gouvernance financière

Se basant sur les informations fournies par les autorités togolaises, le “Projet d’appui à la gouvernance et au développement du secteur privé”, est financé à hauteur d’environ 13 millions d’euros (prêt de 9,4 millions d’euros et don de 03 millions d’euros du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel de la BAD).

Son objectif est de “permettre de poursuivre les efforts du gouvernement pour l’amélioration de la gouvernance financière à travers le renforcement de la mobilisation des ressources internes, la gestion de la dette publique, le renforcement de l’intégrité de la chaîne des dépenses et de la lutte contre la corruption”.

La facilité servira également à soutenir le développement des capacités des structures publiques de soutien au secteur privé et à renforcer des compétences.

Renforcer le développement et le suivi des PPP

Le projet “d’appui à la promotion des investissements et au développement des partenariats privé public”, est financé grâce à un don de 1,1 million d’euros de la BAD et de son Fonds africain. Il vise surtout à renforcer le développement et le suivi des PPP, à travers un soutien au ministère de la Promotion des investissements.

Un cadre d’échanges régulier public-privé sera mis en place, afin d’opérer les réformes nécessaires et lever ainsi les contraintes qui pèsent encore sur l’environnement des affaires au Togo. A noter que les deux projets seront respectivement exécutés sur une période de 04 ans et un an et demi.