Togo: Kpatcha Gnassingbé, frère emprisonné du chef de l’État, évacué d’urgence à l’étranger

Mal en point depuis des mois, Kpatcha Gnassingbé, frère emprisonné du chef de l’État togolais, a été évacué vers le Gabon pour suivre des soins adéquats. Emprisonné depuis plusieurs années, ses avocats et des défenseurs ont à plusieurs reprises, demandé son évacuation, craignant pour son état de santé qui ne cesse de s’aggraver.

Selon RFI, Kpatcha Gnassingbé, ancien ministre de la Défense et demi-frère du président togolais, Faure Gnassingbé, a été autorisé à quitter son lieu de détention, à Lomé, pour se rendre au Gabon pour des raisons médicales. L’homme de 53 ans souffre d’importants problèmes de circulation au niveau des jambes et son état nécessitait une opération chirurgicale afin d’éviter une amputation.

Kpatcha Gnassingbé, qui a été ministre de la Défense sous la présidence de son frère Faure Gnassingbé, a été arrêté en 2009 pour complot présumé contre le gouvernement togolais. Depuis lors, il a été détenu dans une prison de Lomé et a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation, notamment de tentative d’assassinat contre son frère. En 2013, la Cour de Justice de la Cédéao a jugé sa détention arbitraire. Une opinion partagée l’année suivante par le groupe de travail de l’ONU sur le sujet.

Au fil des années, Kpatcha Gnassingbé a maintenu son innocence et a fait appel à plusieurs reprises pour être libéré de sa détention. Après des années de détention, il a finalement été autorisé à voyager pour recevoir des soins médicaux au Gabon.

Bien que cette autorisation soit une bonne nouvelle pour Kpatcha Gnassingbé et sa famille, la situation des droits de l’homme au Togo reste préoccupante. De nombreux militants et opposants politiques sont régulièrement harcelés et arrêtés dans le pays, ce qui suscite des inquiétudes quant à la situation des libertés civiles et politiques.