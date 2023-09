Togo: introduction de l’Anglais au primaire dès la rentrée scolaire 2023-2024

Le ministre togolais de l’enseignement primaire, secondaire et technique, Komla Dodji Kokoroko, a récemment annoncé une série de réformes visant à renforcer l’éducation bilingue au Togo. L’introduction de la langue anglaise dès le préscolaire et le primaire est l’une de ces importantes mesures, qui entreront en vigueur lors de la prochaine rentrée scolaire.

Dans une note rendue publique vendredi 15 septembre, l’autorité ministérielle a souligné l’importance de cette réforme pour préparer les jeunes Togolais à un futur globalisé et compétitif. Pour garantir la mise en œuvre efficace de cette réforme ambitieuse, plus de 200 enseignants ont été sélectionnés et sont actuellement en formation intensive. Leur préparation pédagogique comprendra l’acquisition de compétences linguistiques avancées, ainsi que l’utilisation d’outils et de méthodologies spécifiques pour enseigner l’anglais aux jeunes élèves.

La phase pilote de cette initiative a également été lancée, avec la sélection d’un certain nombre d’établissements scolaires. Ces écoles testeront les nouveaux programmes et les approches pédagogiques, permettant ainsi de recueillir des retours d’expérience précieux avant la pleine expansion de cette réforme vers l’ensemble du système éducatif togolais.

Il est important de noter que cette réforme intervient quelques mois après que le Togo ait rejoint le Commonwealth, une organisation internationale composée principalement de pays anglophones. Cette adhésion a renforcé les liens du Togo avec le monde anglophone et a probablement joué un rôle dans la décision de promouvoir l’anglais dans l’éducation du pays.

