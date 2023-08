Togo: Gilchrist Olympio, 86 ans, élu à la tête de l’UFC

Dr Gilchrist Olympio a été réélu à l’unanimité à la présidence de l’Union des Forces de Changement (UFC), à l’issue du 2e congrès statutaire qui s’est tenu ce week-end. Un événement qui revêt une importance majeure pour le paysage politique togolais.

Sous le thème « Ensemble pour la refondation et le triomphe de l’Ablodé, » le congrès a servi de tribune pour réitérer l’engagement inébranlable de l’UFC envers l’unité et la paix au Togo. À l’âge de 86 ans, le chef de file de l’opposition togolaise a été reconduit pour un mandat de trois ans, marquant ainsi un tournant significatif dans la dynamique politique du pays.

Le bureau directeur, composé de quinze membres, se place sous la direction éclairée de Gilchrist Olympio, élu à l’unanimité par les représentants des 48 fédérations parmi les 57 que compte le parti à travers le pays. Ce rassemblement réaffirme la volonté collective de l’UFC de maintenir une direction forte et engagée dans la voie de l’unité et de la paix.

- Publicité-

L’équipe dirigeante de l’UFC, composée du 1er vice-président Me Atsu Jean-Claude Homawoo et du 2e vice-président Sena Koku Alipui, incarne la diversité d’expertise et d’expérience qui vise à réaliser les objectifs du parti. Le congrès a également été l’occasion de renforcer la cohésion au sein de l’UFC, dans l’esprit de servir au mieux les intérêts et les aspirations du peuple togolais.

À travers ce congrès marquant, l’UFC envoie un message fort de responsabilité et de dévouement envers la nation. Faut-il le rappeler, ce congrès intervient à quelques mois des élections législatives et régionales au Togo.