Togo – Ghana: Addo et Gnassingbe passent en revue la situation sécuritaire dans l’espace CEDEAO

Le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé a reçu, jeudi 28 juillet 2022, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, en visite de travail au Togo. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre des relations de bon voisinage et de l’intégration sous-régionale.

En visite de travail au Togo, le président Ghanéen Nana Akufo-Addo a, avec son hôte, Faure Gnassingbe, passé en revue la situation sécuritaire dans l’espace communautaire CEDEAO. Les deux dirigeants ont exprimé leurs vives préoccupations face à la montée du terrorisme dans la sous-région notamment sa progression vers les pays du golfe de Guinée.

A ce sujet, le président du Ghana a réitéré sa compassion au peuple togolais victime des attaques terroristes perpétrées dans la région des Savanes. Les deux chefs d’Etat ont appelé au renforcement de la coopération entre les États de la CEDEAO et ont invité la communauté internationale à plus de solidarité en vue de renforcer les capacités de ces pays en matière de sécurité.

Faciliter la libre circulation

Outre les questions régionales, Addo et Gnassingbe ont également abordé la coopération bilatérale. Ils se sont félicités de la qualité du partenariat entre Lomé et Accra et ont réaffirmé leur détermination à raffermir davantage cette coopération notamment dans les domaines économique et commercial.

Les deux chefs d’Etat se sont engagés à faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre le Togo et le Ghana. Ils se sont félicités de l’accélération du processus d’opérationnalisation du poste de contrôle juxtaposé de Noèpé-Akanu.

Les présidents togolais et ghanéen ont également évoqué les questions liées à la sécurité et à la délimitation de leur frontière commune.