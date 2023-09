Togo: Faure Gnassingbé et Leonardo Santos échangent sur la stabilité en Afrique de l’Ouest

En visite à Lomé au Togo, le nouveau représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, chef du Bureau pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão a été reçu ce jeudi par le président Faure Gnassingbé. L’occasion pour les deux d’échanger sur la paix et la stabilité en Afrique de l’Ouest

Le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, a récemment rencontré le Président togolais, Faure Gnassingbé. Au cours de cette entrevue, le Président Faure Gnassingbé a partagé sa vision des enjeux qui préoccupent la région. Il a souligné les progrès déjà accomplis tout en insistant sur la nécessité d’une collaboration renforcée pour consolider la paix et la stabilité dans la région.

Le dialogue entre les deux dirigeants a mis en avant l’importance de l’unité et de la coopération internationale pour faire face aux problèmes pressants qui touchent l’Afrique de l’Ouest.

De son côté, Leonardo Santos Simão a souligné l’engagement continu des Nations unies envers la région et a exprimé son soutien à la vision du Président Gnassingbé. Il a également mis en évidence la préoccupation commune concernant la menace terroriste qui pèse sur la région et a rappelé que la lutte contre le terrorisme exige une réponse coordonnée à l’échelle internationale.

Une autre préoccupation majeure abordée lors de cette réunion a été le changement climatique. Le Togo et d’autres pays de la région de l’Afrique de l’Ouest sont confrontés à des défis environnementaux croissants, tels que la désertification et les phénomènes météorologiques extrêmes. Les deux dirigeants ont convenu de l’importance de travailler ensemble pour atténuer les effets du changement climatique et pour promouvoir des solutions durables.