Le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, a annoncé une restructuration majeure au sein des Forces Armées Togolaises (FAT), suivant ainsi les pas du Cameroun et du Rwanda. Cette réorganisation comprend notamment le départ à la retraite d’un certain nombre d’officiers supérieurs, parmi lesquels, se trouve le Général Yark Damehame, actuel ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.

Une dizaine d’officiers supérieurs issus de l’armée de terre et de la Gendarmerie nationale se voient ainsi contraints de faire valoir leur droit à la retraite, en raison d’atteindre la limite d’âge réglementaire. Parmi les noms figurant sur cette liste se trouvent les généraux Komlan Adjitowou, Dadja Maganawe et Yark Damehame. Les Colonels Soule Abderman, Kollah Kabyè, Ago Yoma, Gado Biwissouwe, Agarim Adressim sont également concernés, de même que le capitaine Balabadi Safiou et le lieutenant Tchala Panapese.

Cette restructuration, recommandée par le chef d’état-major des FAT, survient dans un contexte régional marqué par l’instabilité politique après qu’un groupe de militaires a annoncé avoir pris le contrôle du Gabon à la télévision publique. Bien que Faure Gnassingbé n’ait pas précisé de lien direct entre la situation au Gabon et la décision de restructurer les FAT, cette coïncidence n’a pas échappé à l’attention des observateurs internationaux.

La limite d’âge atteinte par ces officiers supérieurs semble être le principal critère ayant conduit à leur départ à la retraite. Cependant, des experts estiment que cette mesure pourrait également être interprétée comme une tentative de consolider la stabilité au sein des FAT et d’assurer la loyauté de l’armée envers le régime en place.

Le Général Yark Damehame, en particulier, était une figure de proue au sein de l’armée togolaise et occupait une position clé en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Sa mise à la retraite marque la fin d’une carrière militaire de longue date.