Togo: ce qu’il faut retenir de l’ouverture de la 2e session ordinaire du parlement

Le mardi 5 septembre 2023 a marqué le retour des parlementaires togolais à l’Assemblée nationale après une pause de deux mois. Cette session, connue sous le nom de session budgétaire, a été l’occasion de nombreux événements, dont le discours inaugural de Yawa Djigbodi Tsègan, Présidente de l’Assemblée nationale.

L’événement a rassemblé une foule de personnalités éminentes, parmi lesquelles le ministre chargé des relations avec les institutions de la République, d’anciens présidents de l’Assemblée nationale, des présidents d’institutions de la République, d’anciens Premiers ministres, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique et consulaire, des représentants d’organisations internationales, ainsi que des autorités politiques, administratives, militaires, traditionnelles et religieuses. La présence de ces invités de marque a ajouté une solennité particulière à l’événement.

Dans son discours d’ouverture, Madame Yawa Djigbodi Tsègan, Présidente de l’Assemblée nationale, a mis en avant les perspectives macroéconomiques encourageantes du Togo. Elle a souligné la consolidation de la croissance économique et un climat de stabilité et de sécurité favorables à la modernisation et au développement du pays. Cependant, elle a également insisté sur la nécessité de maintenir les efforts pour assainir les finances publiques et améliorer le climat des affaires afin d’atteindre une croissance économique soutenue.

La session budgétaire, qui est essentiellement consacrée à l’examen et à l’adoption de la loi de finances pour l’année 2024, revêt une importance particulière pour l’avenir du Togo. Les députés auront la responsabilité de délibérer sur plusieurs projets de loi d’une portée toute particulière pour la nation togolaise, dont 13 sont en instance sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Parmi les points forts de cette session, on peut citer la volonté du gouvernement de poursuivre la consolidation de la croissance économique, en mettant l’accent sur la création d’emplois et l’amélioration du bien-être de la population. De plus, l’Assemblée nationale se penchera sur des réformes essentielles visant à stimuler l’investissement, à renforcer la transparence et à garantir la bonne gouvernance.