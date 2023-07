Togo: ce qu’il faut retenir de la visite de la directrice des opérations de la Banque Mondiale à Lomé

Marie-Chantal Uwanyiligira, la nouvelle Directrice des opérations de la Banque Mondiale pour le Togo, a effectué une visite à Lomé depuis le mercredi 18 juillet 2022. Au cours de sa visite, elle a rencontré le président togolais Faure Gnassingbé en fin de semaine dernière pour évoquer le partenariat entre la Banque mondiale et le pays.

Au cours de son séjour à Lomé, la Directrice Marie-Chantal Uwanyiligira a rencontré le Président togolais, Faure Gnassingbé, pour discuter du partenariat en cours entre le Togo et l’institution financière internationale, mais aussi pour préparer un nouveau cadre de collaboration qui façonnera l’avenir du développement dans le pays.

« Le Togo est un pays qui fait beaucoup d’efforts, cela se traduit sur le terrain. Je me réjouis de l’excellence de ce partenariat« , a déclaré Marie-Chantal Uwanyiligira à la sortie de ses entretiens avec le Président. Cette déclaration souligne la volonté des deux parties de renforcer leur coopération dans le but de réaliser des projets de développement concrets et d’améliorer la qualité de vie de la population togolaise.

- Publicité-

Une des étapes importantes de cette visite a été la visite sur le terrain de la commune d’Aného, située à 40 km de Lomé. Là-bas, la Directrice a pu découvrir les réalisations du Projet d’investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest (Waca ResIP). Ce projet vise à contrer l’érosion côtière et à réduire la vulnérabilité des populations locales face aux effets du changement climatique.

À Aného, Marie-Chantal Uwanyiligira a été accueillie chaleureusement par les habitants, qui ont exprimé leur gratitude pour les efforts de la Banque Mondiale dans la réalisation de ce projet essentiel pour leur communauté. Les mesures mises en place ont permis de protéger les terres et les foyers des ravages de l’érosion côtière, assurant ainsi un avenir plus sûr et plus résilient pour les générations futures.

En marge de cette visite, la Directrice a également évoqué la préparation d’une nouvelle stratégie de partenariat entre le Groupe de la Banque Mondiale et le Togo. Cette nouvelle approche souligne l’engagement de l’institution financière à soutenir les priorités nationales définies par le gouvernement togolais dans sa Feuille de route.

- Publicité-