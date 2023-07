Togo – BAC 2023: les étapes à suivre pour consulter vos résultats en ligne

- Publicité-

Après la délibération officielle du Baccalauréat deuxième partie au Togo, qui s’est déroulée dans les centres de correction de Lomé le mercredi 19 juillet, l’attente des résultats touche à sa fin. Et pour accéder aux résultats tant attendus, les candidats candidats doivent suivre les étapes suivantes.

Dans quelques jours, les candidats seront fixés sur leur sort trois semaines environ après le début des épreuves écrites. Pour les candidats qui préfèrent la procédure traditionnelle, la proclamation officielle des résultats du BAC se fera dans les centres d’examen désignés. Cependant, pour une consultation rapide et pratique, la consultation en ligne via la messagerie du réseau de téléphonie mobile Togocom est fortement recommandée. Et voici donc les étapes à suivre pour y arriver.

En effet, La première étape préliminaire consiste à accéder au menu « Message » de votre téléphone. Une fois dans ce menu, vous devrez saisir le terme spécifique « BAC », suivi d’un espace, avant de procéder à l’introduction de votre identifiant personnel, à savoir votre « Numéro de Table ». Enfin, la dernière démarche consiste à transmettre le message ainsi composé au numéro désigné, à savoir le 8998.

- Publicité-

Veuillez vous assurer d’avoir un solde suffisant sur votre compte, car ce service de consultation est assorti d’un coût s’élevant à 250 FCFA. Cette mesure vise à garantir une exécution fluide de la procédure et à permettre aux candidats d’accéder aisément à leurs résultats du Baccalauréat Deuxième Partie (BAC 2)

Faut-il le rappeler, les épreuves du BAC se sont déroulées du lundi 26 juin au samedi 1er juillet dernier. Au total, 72304 candidats, toutes séries confondues, ont planché pour la phase écrite de ce premier diplôme universitaire.

Articles similaires